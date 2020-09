Prečo dnes na každej titulke záleží

Na titulke každého článku v dnešnej dobe záleží, pretože hoci sa väčšina článkov dá misinterpretovať, niektoré články sa dajú misinterpretovať ľahšie ako ostatné.

Keď som dnes otvoril Facebook, jedna z prvých vecí, ktorú som zazrel bola včerajšia titulka, ktorá hovorila o bezpečnostnej chybe, ktorá mala za následok, že sa dalo pomerne ľahko dostať k údajom 300 000 ľudí testovaných na COVID-19. Titulka však znela podobne ako clickbait: „Meno, priezvisko aj rodné číslo. Hackli údaje vyše sto tisíc ľudí testovaných na COVID-19“ a presne preto som sa rozhodol napísať tento článok, keďže podobné titulky obávam sa nikomu v informovanosti nepomáhajú.

Čo viac, tento článok je skrytý za paywallom (stránka tyzden.sk vám dovolí prečítať iba malý zlomok a zvyšok článku je dostupný iba po zaplatení predplatného), čo čitateľom, ktorí nemajú predplatné tiež veľmi neuľahčuje situáciu. Nechápte ma zle, rozumiem tomu, prečo je paywall ako model financovania potrebný, no mám pre vás dve slová: úmyselné skreslenie. Tieto by totižto mali strašiť každého novinára, pretože ľudia ktorí vytvárajú dezinformácie takýto článok vedia obrátiť proti vám za okamih. V dnešnej dobe trvá vytvoriť falošný profil tak minútu, kde za ten čas stihnete získať falošnú fotku (existujú stránky, kde umelá inteligencia generuje fotky neexistujúcich ľudí), vyplniť profil a uverejniť príspevok. Len na demonštráciu som si vyskúšal takýto profil vytvoriť a demonštrovať ako ľahko sa dá misinterpretovať titulka daného článku.

Tu je výsledok:

Ako môže vyzerať falošná správa vytvorená za pár minút?

Žiadny Emil Ignác Štrba neexistuje, no mohol by a to veľmi jednoducho. Podobných príspevkov dokáže jeden človek, ktorý nemá čo na práci vytvoriť stovky a pokiaľ si vybuduje obecenstvo tak ani nemusí. Vtedy mu stačí zdieľať len jeden takýto príspevok, ktorý budú jeho odberatelia šíriť ďalej, pričom každý pridá svoj nahnevaný postoj, zahrá sa na odborníka v oblasti IT bezpečnosti a zrazu stovky ľudí veria v niečo, čo sa nikdy nestalo. Tak jednoducho sa šíria výmysly. Ľudia, ktorí sa „do technológií nevyznajú“ sa pri takejto titulke ani nemusia, stačí im vedieť, že ich údaje nie sú v bezpečí a že vinníkom je v tomto prípade štát, ktorého neschopnosť spôsobila túto situáciu. Nezaujíma ich, že to tak možno nemusí byť, pretože koniec koncov oni nie sú odborníci a veď predsa sa to píše na titulke. Takto potom vznikajú nedorozumenia, ktoré ľudí stoja životy. Tie totižto stoja presne na takýchto drobnostiach, ktoré ani nie sú drobnosťami, no stačí jeden človek, ktorý zle porozumie tomu, čo sa v článku píše alebo jeden človek ktorý vedome a úmyselne nejaký článok skreslí a oheň je na streche.

Chcel by som týmto upozorniť všetkých, ktorý píšu články, blogy a podobne, aby neuľahčovali šírenie dezinformácií takýmto banálnym spôsobom. Titulka a prvých pár odsekov, by mali byť napísané štýlom, aby čitatelia nemali priestor vytvoriť si falošnú predstavu o odkaze, ktorý chce daný článok zdieľať. Viem, že väčšina tvorcov obsahu pozná takéto zásady, no niektorí si ich vedomí byť nemusia a preto dúfam, že sa dostanú k môjmu príspevku.

A čo sa týka obsahu článku o ktorom tu je reč, pokiaľ viem, prístup k týmto dátam získala iba firma, ktorej cieľom bolo odtestovať bezpečnosť danej aplikácie. Hoci by nás malo štvať, že takáto chyba bola amatérska, neviem o žiadnom úniku dát niekde na internet, čo nasvedčuje tomu, že táto firma bola prvá, ktorá daný únik odhalila a teda je vysoká pravdepodobnosť, že sa nič nestalo a údaje ľudí sú v bezpečí. Samozrejme, to ukáže len čas, no nič také z tejto titulky nevyčítate, pretože pod slovom „hackli“ sa vo všeobecnosti myslí únik údajov na verejnosť, no autor pod tým myslí to, že k týmto údajom získala prístup bezpečnostná firma. Rozdiel tam je nepatrný a každý kto sa do takýchto vecí rozumie bude schopný pochopiť o čo sa jedná, no obyčajný človek s tým môže mať problém. A práve tam je kameň úrazu.

Toľko odo mňa, prajem ešte pekný zvyšok dňa.

Zdroje:

https://www.tyzden.sk/politika/67524/najvacsi-unik-osobnych-udajov-v-historii-slovenska-udaje-statisicov-osob-testovanych-na-covid-19-boli-volne-pristupne/?fbclid=IwAR3w1k1fh_kkThYuYXSBjdv0I7oqqR6mJ7gXd6Wlle1oymqif7tZ9YdkZ1s